Alarmfase 1: energietransitie gaat sneller dan netwerkbedrijven kunnen bolwerken

Column: wil de nieuwe Chriet Titulaer opstaan?

De bouw en de exploitatie en gebruik van gebouwen was in 2020 goed voor zo’n 35% van de wereldwijde vraag naar energie. Verreweg de grootste bron van broeikasgasemissies komt echter van de exploitatie en het gebruik van gebouwen. Reden genoeg dus om in de hele keten CO2-neutrale stappen te zetten.