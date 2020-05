Soenil Bahadoer verblijdt gasten en vips

Sterrenchef Soenil Bahadoer deelde vanwege zijn 25-jarig jubileum maaltijdboxen uit aan de voetballers Ronald de Boer (m.) en John Heitinga.

Het was een gek weekend voor de altijd vrolijke sterrenchef Soenil Bahadoer van De Lindehof (**) in Nuenen. Hij vierde het 25-jarig jubileum door in het hele land maar vooral Amsterdam maaltijdboxen uit te delen aan vaste gasten en vips.