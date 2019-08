Daling luchtvrachtvervoer houdt aan

Luchtvaartbedrijven hadden op vrijwel alle continenten te maken met verminderde vraag naar goederenvervoerdiensten. Daardoor is de vrachtruimte van vliegtuigen nog altijd voor meer dan de helft gevuld met lucht. In Afrika was er wel sprake van groei. Volgens IATA spelen de oplopende handelsspanningen en toenemend protectionisme een rol in de daling. Daarbovenop kampt de sector met een tragere economische groei wereldwijd.

IATA-topman Alexandre de Juniac benadrukte in een toelichting dat een handelsoorlog geen winnaars kenners. Hij wees op het belang van open grenzen voor de handel, waarmee onder meer duurzame welvaartsgroei kan worden gerealiseerd. "Dat is waar politieke leiders zich op moeten concentreren", zo verklaarde hij.