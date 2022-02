Spaarrente omlaag bij Bigbank

De renteverlaging van Bigbank komt in een periode dat de kapitaalmarktrente flink aantrekt door de oplopende inflatie. Mede daardoor hebben de banken FIBR en DHB hun spaarrente recent juist verhoogd. Het was toen voor het eerst in jaren dat spaarders de rente een keer omhoog zagen gaan.

Bigbank valt overigens niet onder het Nederlandse maar het Estlandse garantiestelsel. Mocht de bank ooit in de problemen komen, dan is het geld van spaarders in de Baltische staat gegarandeerd tot €100.000 per rekening.

Hoogste rente

Van de Nederlandse banken geeft LeasePlan spaarders momenteel een hoogste rente van 0,05% op vrij opneembare spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden. Wie voor een buitenlandse bank kiest of zijn geld voor een periode op een spaardeposito vastzet, kan een iets hogere rente krijgen.

Bij ABN Amro en ING kijken de meeste spaarders al langere tijd aan tegen een rente van 0%. Rabobank en SNS hebben 0,01% over voor de spaarcenten van hun klanten. Spaarders met veel vermogen krijgen bij de grote banken een negatieve rente voor de kiezen.