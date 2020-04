Heineken schiet horeca opnieuw te hulp

,,We hebben de pandeigenaren een plan voorgelegd over hoe we dit verder kunnen invullen met elkaar. We snappen goed dat de huur voor pandeigenaren vaak hun primaire bron van inkomsten is. Door de kwijtschelding van twee maanden huur, waarvan een maand door de pandeigenaar en een maand door Heineken delen we de lasten”, schrijft Marc Josephus Jitta, directeur Heineken Out of Home en verantwoordelijk voor het contact met horecaondernemers.

Het is nog steeds niet bekend wanneer de horeca weer open mag voor het publiek. De ondernemingen zijn sinds 15 maart gesloten. Volgens Josephus Jitta zijn er bij een eventuele verlenging van de huidige maatregelen geen verdere mogelijkheden om dit te ondervangen voor de 700 horecaondernemers. ,,Verdere ondersteuning vanuit de overheid is dan nodig.”

Heineken besloot donderdag nog om de helft van de huursommen van 130 horecaondernemers waarvan de bierbrouwer pandeigenaar is over de maand mei kwijt te schelden. De bierbrouwer is bij deze ondernemers wel bereid om te kijken naar verdere maatregelen als een heropening nog langer op zich laat wachten.