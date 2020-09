Hedgefondsbaas aan de slag bij veilinghuis Sotheby’s

In zijn nieuwe functie gaat Klabin een team ondersteunen dat het veilingbedrijf wil moderniseren. Ook gaat hij een bijdrage leveren om Sotheby’s beter toegang te laten krijgen tot de kapitaalmarkten.

Naast zijn benoeming als uitvoerend voorzitter doet Klabin ook financieel mee met Sotheby’s. Hij heeft voor een onbekend bedrag een belang genomen in het bedrijf.

Klabin, die prichter was van hedgefonds Senator Investment Group, had vanaf februari zijn handen vrij. Volgend jaar start hij een nieuw bedrijf onder de naam Ancient.

Sotheby’s bestaat al 275 jaar en heeft zijn hoofdvestigingen in New York en Londen. Halverwege vorig jaar kwam het veilinghuis in handen van Patrick Drahi, de eerder nog opzien baarde met het voornemen om Altice Europa van de beurs te gaan halen.