Imagoschade doet denken aan Buckler Column: Komt Bud Light-drinker nog terug na marketingdrama?

Amsterdam - In de boardroom van het Belgische AB Inbev zal het flink gerommeld hebben. De grootste bierbrouwer ter wereld zag de verkoop van Bud Light-bier imploderen en verloor zo de koppositie in de VS. Ook de beurswaarde kreeg een knauw: €20 miljard in rook op.