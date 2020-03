’Oliebedrijven schrappen 1 miljoen banen’

Tot dat waarschijnlijke aantal ontslagen voor dit jaar komt de in de oliesector actieve onderzoeker Rystad Energy woensdag. Wereldwijd werken vijf miljoen mensen in de ondersteuning van de oliesector.

Ruwe olie is de meest verhandelde grondstof ter wereld. Dit jaar zakte de prijs vanaf 1 januari dit jaar van $61,20 per vat van 159 liter Brentolie naar $29,75 woensdagavond.

Krimp met derde in schalie

Binnen de sector krijgen de producenten die schalieolie onder zware druk persen uit de aardlagen door de teruggelopen vraag en lage prijzen de grootste ingrepen te verwerken, beziet Rystad. Volgens het bureau zal de schaliesector met meer dan 30% in omvang krimpen.

Rystad baseert zich daarbij op de break-evenkosten voor hun schalieproductie, die ruim boven de marktprijs ligt. De prijs van schalie daalde dit jaar met 60%, tot het laagste niveau sinds 2002.

Het verdwijnen van een miljoen banen staat gelijk aan de afname van 21% van de wereldwijde dienstverlening in de oliesector maar ook van functies die niet eenvoudig te vervangen zijn, aldus Rystad-onderzoeker Audun Martinsen. Daarbij gaat het om exploratie tot het opbouwen van grote platforms voor de oliewinning.

,,Lage olieprijzen zullen waarschijnlijk ook in 2021 doorzetten, en kunnen leiden tot een nog verdere reductie van banen”, aldus Martinsen van Rystad, dat in de tweede helft van dat jaar enig herstel ziet voor specifiek de schalieproductie. In 2022 zou het werk ook weer aantrekken in de productie van ruwe olie.