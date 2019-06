Banenverlies bij Britse verzekeraar Aviva

Momenteel heeft het concern ongeveer 30.000 werknemers in dienst. Aviva mikt met de ingreep op een jaarlijkse kostenbesparing van 300 miljoen pond in 2022, wat omgerekend ruim 338 miljoen euro is. Het bedrijf heeft directeuren voor de opgesplitste divisies benoemd. Aviva meldde verder dat de gang van zaken bij het bedrijf sinds begin dit jaar redelijk overeenkomt met 2018.

Deze week werd ook bekend dat eind deze maand de financieel directeur van Aviva opstapt. In maart kwam een nieuwe bestuursvoorzitter aan het roer te staan bij de onderneming.