Paardenpolo: klein en fijn, maar geen 1,5 meter afstand

Dat dacht Paul Meulemans van Pro Sport Sport & Hospitality ook, en daarom organiseerde hij op landgoed Groot Kantwijk in Vreeland, het fraaie buiten van vastgoedtycoon Cor van Zadelhoff, een kleinschalig maar uiterst gezellig toernooi, samen met de Stichting Polo Nederland, Veuve Clicquot Champagne, Château de L’Amaurique van wijnmaakster Fleur de Groot en het eeuwenoude Britse bronwater Harrogate Spring Water. „We hebben net de oogst in Zuid-Frankrijk binnengehaald”, lachte Fleur de Groot die dit jaar met haar vader Dick de Groot het 20-jarig bestaan vierde van het wijngoed.

Ellis Bloem, manager bij Moët Hennessy Nederland, en Alexander de Tombe van Lexis Real Estate.

De 500 gasten genoten twee dagen van acht poloteams die streden om het Nederlands Kampioenschap, dat werd gewonnen door de ploeg van Boudewijn Brouns, zoon van handelaar in duurzaam hout en ook polospeler Laurens Brouns en de beste poloër van ons land vastgoedondernemer Aki van Andel. Onder de toeschouwers waren Giovanni van Eyl, eigenaar van de Amrâth Hotels, en zijn vrouw, galeriehoudster Doret Huibers alsmede de vice-ambassadeur van Wit-Rusland Stanislav Vassilevsky.

Mode-ontwerper Ronald Kolk.

Hoewel er genoeg te bespreken was, wilde de diplomaat niets loslaten over de spanningen in zijn land. Dit in tegenstelling tot Igor Leshchenya die na weken van protest in Minsk en andere steden ontslag nam als ambassadeur in Slowakije en in deze krant zei „het geweld niet langer te kunnen aanzien.” .

De sfeer op het open en ruime landgoed Grootkantwijk in Vreeland was uitgelaten omdat de aanwezigen blij waren elkaar, ondanks de coronabeperkingen, weer te kunnen ontmoeten. Het poloseizoen op gras is alweer bijna ten einde.

Het laatste toernooi dat dit jaar in Nederland zou plaatsvinden, Museumplein Polo Amsterdam, is recent in goed overleg met het hoofdstedelijke gemeentebestuur afgeblazen. Voor 2021 jaar staan zowel het Nederlands kampioenschap polo als het evenement op het Museumplein gewoon weer op de kalender. „Hopelijk dan als vanouds zodat nog meer mensen kunnen genieten van polo”, zei Paul Meulemans hoopvol. Het polospel in hartje hoofdstad is al jaren gratis te volgen voor het publiek. Vele duizenden onder wie de nu wegblijvende toeristen, genieten van deze mooie paardensport van de rijken die in Engeland de prinsen Harry, William en Charles tot de liefhebbers mag rekenen.