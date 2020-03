‘Kans op Democraat als opvolger Trump groter om coronarecessie’

Experts bij Amundi wijzen er op dat uit onderzoeken naar voren komt dat de kracht van de Amerikaanse economie de belangrijkste factor die de stemkeuze voor kiezers in de VS bepaalt.

Zij houden er rekening mee dat een Democratische president gaat inzetten op het verhogen van belastingen en het aanscherpen van de regelgeving, wat een negatieve impact zal hebben op de bedrijfswinsten en de aandelenkoersen

De experts gaan er verder van uit dat de dreiging van coronavirus naar verwachting in de komende maanden beteugeld zal worden, waardoor een recessie in de VS ‘oppervlakkig’ zal zijn geholpen door de forse daling van de energieprijzen.

Aan de andere kant zal vooral de gas- en oliesector in de VS hard worden geraakt nadat de olieprijs door het conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland in een vrije val is geraakt, stellen de experts.

De Democraten zijn nog in een heftig gevecht om te bepalen wie het gaat opnemen tegen Trump. Presidentskandidaat Joe Biden heeft vooralsnog de beste papieren om er de overwinning vandoor te gaan.