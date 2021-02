Pas op, spullen in de schuur niet altijd verzekerd

Daarvoor waarschuwt verzekeringsadviseur Aon.

Er wordt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeds minder vaak ingebroken in woonhuizen, maar juist vaker in bijgebouwen zoals garages en schuurtjes. Dat komt doordat we tijdens de coronacrisis vaker thuiswerken. Huizen zijn dan overdag niet leeg.

Elektrische fiets

Garages en schuren zijn bovendien minder goed beveiligd, maar er staan wel vaak kostbare spullen in zoals elektrische fietsen en duur gereedschap. Sinds het begin van de corinacrisis is het aantal inbraken in boxen, schuurtjes en garages toegenomen, blijkt uit cijfers van de politie. Dit komt ongeveer 1100 keer per maand voor.

De spullen in de schuur vallen niet standaard onder de inboedelverzekering. Zeker als de schuur niet op het eigen perceel staat, of het perceel niet vast zit aan het woonhuis, kan de verzekeraar een claim afwijzen.

Slot op kniehoogte

Aon raadt consumenten aan dit te controleren in de polisvoorwaarden. Ook een stevig slot met SKG-keurmerk kan helpen. Door een extra slot op kniehoogte te plaatsen, maak je het inbrekers moeilijker de deur in te trappen. En er bestaan sloten die verbonden zijn met de smartphone, en dus waarschuwen bij een inbraak.

En door gordijnen op te hangen, voorkom je dat dieven naar binnen kunnen kijken en de dure elektrische fietsen zien staan.