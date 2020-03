Column: donkere wolken boven de tarweakkers

Wie de prijs van tarwe wil weten, kijkt naar het weer. Ⓒ ANP

De meteorologische winter van 2019-2020 breekt opnieuw records. Hogere temperaturen dan gemiddeld in Rusland en Frankrijk, evenals in andere delen van Europa, en ook in de Verenigde Staten. Zo is het bijvoorbeeld in Moskou de warmste winter in bijna 200 jaar, en de eerste winter met een gemiddelde temperatuur van rond de 0°C. Het is allemaal niet zonder gevolgen voor de oogst van tarwe.