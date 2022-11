Redding Duitse Gazprom-tak SEFE brengt verlichting bij veel Nederlandse gemeenten

Duitsland neemt een belang van 100 procent in SEFE en zal miljarden euro’s steken in de onderneming, die eerder bekendstond als Gazprom Germania. Het bedrijf was in de financiële problemen beland nadat Rusland de toevoer van gas naar Duitsland drastisch had verlaagd. SEFE dreigde daardoor failliet te gaan wat de gaslevering in Duitsland in gevaar had kunnen brengen.

In Nederland zijn nog veel gemeenten met een contract bij SEFE. Volgens het kabinet moesten ze die banden verbreken. Hoewel Duitsland eerder al de controle bij SEFE overnam was het volgens het kabinet niet zeker dat de link met Rusland helemaal was doorgeknipt.

Duitse redding

Het afstappen van de contracten dreigde echter een kostbare aangelegenheid te worden voor de gemeenten. Het is in deze tijd niet eenvoudig om snel een vervangende leverancier van gas te vinden. Significant hogere kosten zijn bij zo’n overstap niet te voorkomen, waarschuwden gemeenten.

Het gaat om de tweede Duitse redding van een groot energiebedrijf in twee maanden. Berlijn stemde er in september al mee in om Uniper te nationaliseren en 99 procent van Duitslands grootste gasimporteur over te nemen. Daarmee wilde Duitsland er zeker van zijn dat het bedrijf gas kon blijven kopen en de industrie van het land kon blijven bevoorraden.