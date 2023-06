Gasprijs stijgt in hoogste tempo sinds maart

De prijs van aardgas op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg maandag tot wel 20 procent, wat sinds maart niet meer was gebeurd. Rond 17.00 uur kostte een megawattuur 27,55 euro, wat zo'n 18 procent meer is dan een dag eerder. Dit is nog altijd vele malen lager dan op het hoogtepunt vorig jaar en ook 60 procent lager dan begin dit jaar.

Eind vorige maand zakte de gasprijs naar het laagste niveau in bijna twee jaar. De daling werd veroorzaakt door het milde weer, de toegenomen import van lng en gasvoorraden die beter gevuld zijn dan verwacht. Ook hebben bedrijven en huishoudens bespaard op gasverbruik.