Bestuur Just Eat unaniem achter bod Takeaway

Volgens het bestuur wordt Just Eat met het bod van Prosus van 710 pence per aandeel aanzienlijk ondergewaardeerd. Overigens had Just Eat eerder ook al aandeelhouders aangeraden om niet op het bod van Prosus in te gaan en de deal met Takeaway te steunen. Die fusie loopt via een aandelenruil.

Takeaway-topman Jitse Groen kwam met een eigen verklaring, waarin hij zei zeer toegewijd te zijn aan de deal met Just Eat. Het eigen voorstel van Takeaway is "zeer superieur" aan het bod van Prosus voor Just Eat, aldus het bericht.