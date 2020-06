’Nog tienduizenden onbenutte parkeerplaatsen in Amsterdam’

Via ParkBee kun je ook in parkeergarages van kantoren en wooncomplexen terecht. Ⓒ HH / Mark Kuipers

Amsterdam - Vijf jaar geleden stak oud-zakenbankier Werner Paul Boerma, WP voor vrienden, geld in het jonge parkeerbedrijf ParkBee, dat in Nederland nu circa 170 parkeerlocaties heeft en in Londen 40. Onlangs verliet Boerma zijn commissariszetel om als directeur het stuur in handen te nemen.