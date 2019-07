Goldman verhoogt koersdoel Heineken

Voor Heineken verhoogt Goldman Sachs het koersdoel van 78 euro naar 84 euro en hanteert de bank een sell-advies. Bij Unilever stijgt het koersdoel van 49 euro naar 54 euro, bij een gehandhaafd neutral-advies.

Goldman Sachs verwacht bij verkopers van drankjes en verzorgingsproducten overigens mindere groeicijfers in het tweede kwartaal. Dat komt door ongunstigere weersomstandigheden. Ook boekten met name drankconcerns in dezelfde periode vorig jaar sterke resultaten, waardoor de vergelijking ongunstig uitvalt.

Heineken stond woensdagochtend omstreeks 10.25 uur 1,4 procent hoger op 100,60 euro. Unilever stond 0,9 procent hoger op 54,81 euro.