’Maatschappelijk acceptabel’ loon voor nieuwe ING-baas

Ralph Hamers was ooit op weg naar €3 miljoen, zijn opvolger lijkt het voor veel minder te moeten doen. Ⓒ ING ING Groep 7.9 -3.59 %

ING stelt te hebben geleerd van de ophef over topsalarissen. Hoewel er ruimte is voor de opvolger van vertrekkend ceo Ralph Hamers om een hoger salaris af te dwingen, zoekt de bank in een nieuw beloningsbeleid aansluiting bij wat maatschappelijk acceptabel is.