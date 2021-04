Oprichter luxe sneakermerk zet ook stap in designkleding

Premium Verhalen achter het nieuws

Hoe kleed je je kinderen milieubewust?

Duurzame mode is ook in ons land steeds meer in opmars en daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Niet voor niets stappen steeds meer moeders over op wasbare luiers. En ook steeds meer kindermerken spelen op deze trend in. Daarnaast blijkt denim nog steeds hét materiaal te zijn om te recycle...