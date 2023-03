Loofgolf in de hele zorg

Vorige maand voerde het ziekenhuispersoneel nog actie, door op 64 locaties een zondagdienst te draaien. Voor half april werd al een nieuwe staking aangekondigd. Dat leidde ertoe dat de bonden maandag opnieuw met de werkgevers om tafel gingen, met een akkoord tot gevolg.

Daardoor neemt de druk op de directies van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg toe. Zij hebben aangekondigd hun cao, waar liefst 470.000 mensen onder vallen, open te willen breken. Sommige bestuurders denken dat ook in deze sector een salarisverhoging in de dubbele cijfers nodig is. Het probleem is alleen dat het geld daarvoor – er zou zeker 1 miljard euro nodig zijn – er (nog) niet is.