Loongolf in de hele zorg

Vorige maand voerde het ziekenhuispersoneel nog actie, door op 64 locaties een zondagdienst te draaien. Voor half april werd al een nieuwe staking aangekondigd. Dat leidde ertoe dat de bonden maandag opnieuw met de werkgevers om tafel gingen, met een akkoord tot gevolg.

De 200.000 werknemers in de ziekenhuizen krijgen volgens FNV en CNV behalve meer loon ook meer zeggenschap over hun rooster. Vaste medewerkers mogen als eerste aangeven welke diensten ze willen draaien. Verder worden de reiskosten- en beschikbaarheidsvergoeding flink verbeterd.

Daardoor neemt de druk op de directies van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg toe. Zij hebben aangekondigd hun cao, waar liefst 470.000 mensen onder vallen, open te willen breken. Sommige bestuurders denken dat ook in deze sector een salarisverhoging in de dubbele cijfers nodig is. Het probleem is alleen dat het geld daarvoor – er zou zeker 1 miljard euro nodig zijn – er nog niet is.

Noodsituatie in de zorg

De bonden spreken van een noodsituatie in de zorg. Bij sommige instellingen in de ouderenzorg werd vorig jaar bij een op de vijf werknemers loonbeslag gelegd. Branche-organisatie ActiZ wil de lonen fors verhogen en kijkt hoopvol naar Den Haag om dat te helpen betalen. De druk neemt toe, zeker nu er een cao-akkoord voor de ziekenhuizen is bereikt. Maar het kabinet, en ook de verzekeraars, houden de poot stijf.

De afgelopen weken werd door een aantal directeuren van verpleeg- en verzorgingshuizen hard gelobbyd om de cao in hun sector open te breken. Zij pleiten voor een salarisverhoging met dubbele cijfers ’om te zorgen dat hun mensen rond kunnen komen’.

Hun actie is opmerkelijk, want meestal komt het idee om loonafspraken aan te passen niet van werkgevers. Maar in de ouderen- en de thuiszorg vinden ook de directies dat hun mensen te weinig verdienen. De lopende cao werd namelijk afgesproken toen de oorlog om Oekraïne nog moest beginnen en de inflatie laag was.

Daardoor kregen de 470.000 werknemers die onder de cao vallen er vorig jaar 2 procent loon bij en dit jaar 3 procent. Bij een inflatie van alleen al 10 procent over het afgelopen jaar betekent dat flink koopkracht inleveren. Tel daarbij op dat de SER twee jaar geleden al vaststelde dat de lonen in de zorg zo’n 7,5 procent achterlopen op die in het bedrijfsleven.

Wegwerken loonkloof

Dat maakt werken in de gezondheidszorg er niet aantrekkelijker op, terwijl de vraag door de vergrijzing de komende jaren hard groeit. Alleen al het wegwerken van deze ’loonkloof’ in de vvt-sector kost volgens ActiZ zo’n 1 miljard euro.

Tot nu toe is het kabinet niet van plan de portemonnee opnieuw te trekken. Het ministerie van VWS betaalt ieder jaar al de zogeheten OVA, een vergoeding waarmee zorginstellingen hun salarissen kunnen verhogen om de lonen marktconform te houden. Dat bedrag – voor de hele zorg in 2023 zo’n 3 miljard euro – is ontoereikend doordat de inflatie een stuk hoger uitvalt dan geraamd.

Volgens de werkgevers in de ouderen- en thuiszorg kunnen ze er hooguit een loonstijging van zo’n 5 procent mee betalen. Niks dubbele cijfers dus. Maar een woordvoerder van het ministerie laat desgevraagd weten geen partij te zijn in de cao-onderhandelingen. Datzelfde kregen eerder de ziekenhuizendirecteuren te horen.

Die zijn in het nu bereikte akkoord met de bonden toch verder gegaan dan ze voor mogelijk hielden. NVZ-onderhandelaar Ad Melkert noemde dat eerder onverantwoord, omdat dan nagenoeg alle ziekenhuizen in de rode cijfers zouden komen. Hoe de salarisverhoging van gemiddeld 15 procent dan betaald gaat worden is niet duidelijk. De ziekenhuizen zeggen te hopen dat het kabinet en de verzekeraars ’hun verantwoordelijkheid nemen.’

In de wijkverpleging en de thuiszorg zijn ze intussen behoorlijk ongelukkig met de actie van hun collega’s van ActiZ. Werkgevers vinden wel dat de lonen fors omhoog moeten, maar willen eerst een deal met het ministerie over de benodigde 1 miljard euro. Bestuurder Hans Buijing van koepelorganisatie Zorgthuisnl denkt dat Actiz gokt dat dat wel goed komt. „Ze verkopen de huid vóór de beer geschoten is. Maar deze beer loopt nog in het woud rond.” Hij vindt de actie van de collega’s van ActiZ persoonlijk onverantwoord. ,,Het lijkt op roulette spelen en dan alle fiches op de 1 zetten.”