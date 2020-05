Geen patenten meer op gekruiste planten en dieren

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG (ANP) - Planten en dieren die door middel van kruising en selectie zijn ontstaan, zijn in Europa niet meer te patenteren. Na grote maatschappelijke en politieke druk past het Europees Octrooibureau (EOB) zijn beleid hierover aan, constateert Oxfam Novib die hiermee „zeer tevreden” is. Wel vindt de ontwikkelingsorganisatie dat er eigenlijk nog meer ingrepen nodig zijn om „mazen in de wet” te dichten.