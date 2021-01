’Lords of the Ring’ woest: sluiting handelsarena metalen nabij

Financieel

Tik voor Ahold in licht lagere AEX

De AEX is maandag licht lager gesloten. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de kwartaalpublicaties en omdat Wall Street gesloten is. Vooral Ahold Delhaize en Unibail-Rodamco-Westfield hadden het zwaar. Galapagos en ArcelorMittal waren daarentegen geliefd.