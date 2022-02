Beursverslag: rentevrees speelt ook beurzen in China parten

Door Redactie DFT

In Azië moeten de beurzen in China vrijdag tussentijds terrein prijsgeven in navolging van het bedrukte sentiment in Amerika na een domper over de inflatie in de VS. De beurs in Japan houdt deuren dicht vanwege feestdag.