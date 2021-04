Kim Kardashian hete nieuwkomer in miljardairslijst Forbes

In totaal kwamen er volgens Forbes wereldwijd maar liefst 493 nieuwe miljardairs bij. Het aantal steeg daarmee naar een record van 2755. De grootverdieners hebben in rijkdom bepaald geen reden tot klagen. In vergelijking met de lijst uit 2020 is het gezamenlijke vermogen met $8 biljoen gestegen.

Vooral de grote animo bij beleggers om in coronatijd in techfondsen te stappen, heeft techmiljardairs geen windeiren gelegd. Daarnaast zijn er door de hausse aan beursgangen nieuwe grootverdieners bijgekomen.

Kim Kardashian

Bij de vrouwelijke grootverdieners staat de voormalige partner van Amazon-topman Jeff Bezos, MacKenzie Scott bovenaan. Na de scheiding kreeg zij een aanzienlijk belang in Amazon, dat een waarde heeft van $53 miljard.

Opvallende nieuwkomer in de lijst met nieuwe miljardairs is Kim Kardashian West. Door haar succesvolle zakelijke activiteiten is zij goed voor €1 miljard, rekende Forbes uit. Onduidelijk is of haar aanstaande scheiding met rapper Kanye West gevolgen zal hebben voor het vermogen van de realityster.

Jeff Bezos

In de totale lijst met rijkste mensen behield Bezos, grootaandeelhouder en topman bij Amazon, voor de vierde keer op rij zijn eerste plaats. Zijn vermogen is door de goede gang van zaken bij de online retailreus gegroeid naar $177 miljard.

Elon Musk komt met stip de top van de miljardairslijst binnen. De topman en grootaandeelhouder bij autofabrikant Tesla heeft zijn vermogen zien exploderen naar $151 miljard dankzij de beursrally bij de fabrikant van elektrische auto’s.

Bekijk ook: Biden en chips dompelen belegger onder in warm bad

Bernard Arnault

Bernard Arnault volgt Musk op de voet met een vermogen van $150 miljard. Vooral in de tweede helft van 2020 schoot de rijkdom van de Franse topman en grootaandeelhouder van het luxe-imperium Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) hard omhoog. Dit dankzij de grote koophonger op de beurs naar aandelen van het luxe conglomeraat.

Bill Gates was met $124 miljard, goed voor de vierde plaats. De oprichtger en voormalig topman van technologiegigant Microsoft profiteert nog steeds van het grote belang heeft in de Amerikaanse softwarereus.

Mark Zuckerberg, topman en grootaandeelhouder bij Facebook, maakt de top vijf van de Forbes-rijkenlijst compleet. Zijn vermogen is met dank aan de animo in het social mediabedrijf opgelopen naar $97 miljard.