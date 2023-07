Renovatie bouw en wegen dempen zwakte vastgoed bij Heijmans

Heijmans verkocht de eerste helft van dit jaar 15 procent minder huizen dan een jaar eerder, 876 stuks. Dat zijn er wel meer dan eind vorig jaar, zonder dat de bouwer zegt hoe groot die stijging is. „Vanuit het huidige woningtekort en de demografische ontwikkelingen wordt de vraag naar woningen in de toekomst alleen maar groter”, licht topman Ton Hillen daarbij toe. „Daarom heeft Heijmans vertrouwen in de toekomst.”

"Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:„Heijmans lijkt de malaise in de bouw nog niet te voelen in de resultaten. De aannemer kan de inzakkende woningbouw deels compenseren met werk uit de verduurzaming. Nu Heijmans weer een overname doet, valt voor het concern te hopen dat een nieuw kabinet echt werk maakt van meer bouwlocaties. Anders blijft men in de startblokken, met alle financiële gevolgen van dien.”"

Vastgoedsector

Hoewel Heijmans in de eerste jaarhelft ongeveer een derde minder verdiende in de vastgoedsector, „hebben de sterke prestaties van Bouw & Techniek en Infra deze lagere omzet ruimschoots gecompenseerd.” In de tak Bouw & Techniek deed Heijmans het goed met bijvoorbeeld renovatie-opdrachten. Bij Infra profiteerde de bouwer van „het zwaardere accent dat de Rijksoverheid legt op vervanging en renovatie van het bestaande wegennet.”

De totale omzet kwam uit op 937 miljoen euro, tegenover 864 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Daar bleef 18 miljoen euro aan winst van over, wat wel een daling betekende ten opzichte van de 30 miljoen uit dezelfde periode vorig jaar.

Topman Hillen sprak daarnaast over een „memorabel halfjaar.” Zijn bedrijf kreeg vorige maand vanwege het honderdjarig bestaan het predicaat Koninklijk. Ook kocht de bouwer in juni het Brabantse familiebedrijf Van Wanrooij. De overname ligt nu nog ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument & Markt.