Automobilist krijgt explosieve stijging van dieselprijs voor de kiezen

UnitedConsumers verzamelt gegevens van vijf grote olieleveranciers. Benzine gaat de adviesprijs, waarvan veel tankstations buiten de hoofdwegen afwijken, woensdag van €2,452 per liter Euro95 met nog eens 3,8 eurocent omhoog.

Diesel daarentegen stijgt van €2,067 per liter met nog eens 11,4 cent. Een explosieve stijging die zelden eerder werd gezien, zo vergelijkt UnitedConsumers met afgelopen jaren.

Forse stijging

Aanleiding is naast de onzekerheid over de Oekraïne-oorlog de doorlopende stijging van ruwe grondstof Brent-olie, de basis van alle benzinesoorten en diesel. Dinsdag sterkte die toename in prijs met nog eens 8% aan tot $133 per vat (159 liter), nadat president Biden aankondigde de import van alle fossiele brandstoffen uit Rusland, maar vooral olie en gas, te verbieden.

De Amerikaanse olieprijs schoot in reactie op die aankondiging eveneens 9% omhoog tot $128,70 per vat. In de Amerikaanse markt komen veel producenten niet terug naar de boorputten, ondanks recordprijzen.

Overtreding van dat verbod leidt tot zware sancties en uitsluiting van overheidscontracten in de Verenigde Staten. Europa heeft zo’n sanctiemaatregel nog niet getroffen, vooral Duitsland maar ook Nederland vinden dat onverstandig. Zo’n blokkade zou de economie te veel schaden.

Miljoenenimport

De gasprijs steeg dinsdag aanvankelijk met 30%, om daarna iets af te koelen tot een prijs van €205 per megawattuur.

Europa importeerde tot voor kort dagelijks voor €600 miljoen aan Russisch gas en Russische olie. De exporteur is het staatsbedrijf Gazprom. De opbrengsten van de verkoop aan Europa vloeien daarmee goeddeels naar de staatskas in Moskou, waaruit Rusland zijn oorlog in Oekraïne financiert.