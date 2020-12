VDL Nedcar schrapt 750 banen

Het ontslag is nodig omdat de verkoop van de Mini en de BMW X1 hard inzakt. VDL Nedcar bouwt onder meer de Mini Countryman en het kleine SUV-model X1 voor de Duitse autobouwer.

Het massaontslag is een harde klap voor de werknemers bij Limburgse autobouwer. Hun banen stonden al op het spel, omdat BMW besloten heeft na 2023 helemaal geen auto’s meer te laten bouwen in Born en de productie naar de eigen BMW-fabrieken te halen. Daarmee hebben de Duitsers een eerder bouwcontract dat liep tot 2030 eenzijdig opgezegd.

Overigens is topman Willem van der Leegte hard op zoek naar een nieuwe opdrachtgever. Als die niet gevonden wordt, staat de rest van de 4500 banen ook op het spel bij VDL Nedcar. BMW is momenteel de enige opdrachtgever van de autoassemblagefabriek in Limburg.