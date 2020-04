Er wordt nog gekocht bij bouwmarkt en speelgoedwinkel

In totaal waren er 37% minder pintransacties. Logischerwijs wordt er vooral minder uitgegeven aan persoonlijke verzorging (-88%), vrijetijdsbesteding buitenshuis (-83%) en kleding- en schoenenzaken (-77%).

Kappers en schoonheidssalons zijn immers gesloten, net als pretparken, sportscholen en bioscopen. Ook veel winkels hebben de deuren gesloten. Voor vervoer waren we op maandag 30 maart ook 51% minder pintransacties.

Speelgoed

Er zijn ook plekken waar juist meer betalingen plaatsvinden. Dit zijn opvallend genoeg speelgoedwinkels, met een plus van 29%, en doe-het-zelfzaken met 7% meer pintransacties.

Blijkbaar wordt er geïnvesteerd in speelgoed en (educatieve) boekjes nu kinderen thuiszitten. Ook hebben veel Nederlanders ineens de tijd om te klussen, iets dat is terug te zien in het aantal pinbetalingen.

Overigens moedigen winkels klanten tijdens de coronacrisis actief aan om te pinnen en niet met contant geld te betalen. Zo wordt contact met de kassamedewerker vermeden.