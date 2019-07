ING, ABN en Arcelor geven AEX kleur

De AEX-index noteerde rond 11 uur een flinter winst bij 566,4 punten. De AMX koerste toen 0,7% hoger bij 792,4 punten.

De Nederlandse industrie vertoonde voor de derde maand op rij krimp. Het gepeilde ondernemersvertrouwen werd eveneens negatiever.

Elders in Europa gingen de DAX, CAC-40 en FTSE 100 met klein verlies mee. De Franse industrie kwam onverwacht weer op stoom, met een forse 2,1% groei.

De beurzen in Azië gingen in de ochtend gemiddeld terug, ondanks enkele uitschieters. De Hangseng boekte een kleine winst. Producentenprijzen in China stagneerden.

Wall Street eindigde dinsdagavond met gemengde cijfers, de Dow verloor een fractie, de Nasdaq steeg 0,5%.

Het hervatte handelsoverleg dinsdagavond tussen de VS en China leverde nog geen concrete resultaten op.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell geeft vanmiddag in het Huis van Afgevaardigden mogelijk hints over een renteverandering.

Futures voor opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 stonden licht in het rood.

De euro bleef bij $1,12238 hoger tegen de dollar. Beleggers zochten deels obligaties op. De Duitse tienjarige bund noteerde -0,314%.

Brentolie werd 1,4% duurder bij $65 per vat. Volgens het American Petroleum Institute dalen Amerikaanse voorraden nu voor de vierde week op rij.

Bitcoin schoof met 2,8% winst richting $13.000.

In de Amsterdamse hoofdindex gaf zwaargewicht ING (+1,3%) met ABN Amro (+1,1%) richting.

Daarachter stond staalmaker ArcelorMittal met 2,1% winst en reageerde chipmachinemaker ASML (+0,3%) op een stijgende omzet bij het Taiwanese TSMC.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield koerste met 1,5% onderin.

Bierbrouwer Heineken (-1,2%) wordt in het Verenigd Koninkrijk onderzocht op de verdenking dat het pubs heeft gedwongen meer bier af te nemen dan de wet toestaat.

Uitzender Randstad (-1,2%) zakte dinsdag 5% en reageerde, met Adecco, Brunel en Hayes, op de winstwaarschuwingen van recruiter PageGroup voor de Europese en vooral Britse vacaturemarkt.

Bij de middelgrote fondsen noteerde metalenleverancier AMG 3,8% winst, BESI steeg 2,6%, net voor TKH Group (+2%). Detacheerder Brunel zakte met 1,4%.

Winkelvastgoedbedrijf Wereldhave (+0,4%) heeft een nieuwe ceo gekregen.