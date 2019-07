ING wint op afwachtende beurs

Rond 12.15 uur stond de AEX-index 0,2% lager op 565,4 punten. De AMX klom 0,7% naar 791,9 punten. De koersenborden in Frankfurt (-0,3%), Parijs (-0,2%) en Londen (-0,1%) kleurden rood.

Alle ogen op de financiële markten zijn vandaag gericht op Fed-voorzitter Powell, die vanaf 16.00 uur spreekt voor het Huis van Afgevaardigden in Washington. Algemeen werd aangenomen dat de centrale bankvoorzitter de rente in de VS deze maand zou verlagen, maar een meevallend banenrapport zorgt sinds eind vorige week voor twijfel. „De woorden van Powell worden vandaag op een goudschaaltje gewogen”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa).

Een meevaller voor beleggers was vandaag dat de VS en China telefonisch contact hadden over het mogelijk hervatten van hun handelsbesprekingen. „Dat is goed nieuws”, benadrukte Van de Groep. Volgens hem vielen de Chinese inflatiecijfers echter tegen. „Per saldo is de inflatie in China vorige maand gedaald. De gevolgen van de handelsoorlog worden daarmee zichtbaar in de prijzen in China. Dat is een stevig signaal.”

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,2% in het rood. Brentolie werd 1,8% duurder bij $65,28 per vat. Volgens het American Petroleum Institute dalen de Amerikaanse olievoorraden nu voor de vierde week op rij. De bitcoin schoof met 3% winst richting $13.000.

In de AEX was bankconcern ING de grootste stijger met een plus van 1,9%. Branchegenoot ABN Amro (+1,3%) lag er eveneens positief bij.

Staalfabrikant ArcelorMittal mocht 1,4% bijschrijven. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,2%) gaf steun aan de AEX.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (-1,9%) koerste onderin bij de hoofdfondsen. Bierbrouwer Heineken (-1,4%) wordt in het Verenigd Koninkrijk onderzocht op de verdenking dat het pubs heeft gedwongen meer bier af te nemen dan de wet toestaat. Levensmiddelengigant Unilever verloor 1,1%.

Uitzender Randstad (-0,9%) zakte dinsdag 5% en reageerde, met Adecco, Brunel en Hayes, op de winstwaarschuwingen van recruiter PageGroup voor de Europese en vooral Britse vacaturemarkt.

Bij de middelgrote fondsen won BAM 3,9%. Het bouwconcern ging maandag nog ruim 20% onderuit na een winstwaarschuwing. Metalenfabrikant AMG won 3,4%.

Wereldhave ging 1,1% achteruit. De aandeelhouders van het vastgoedfonds hebben ingestemd met de benoeming van Matthijs Storm als nieuwe topman.