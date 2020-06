Prosus-topman Van Dijk: ’We komen sterker uit de crisis’

De omzet steeg met 23% naar $21,5 miljard in vergelijking met een jaar eerder. De handelswinst nam met 16% toe tot $3,8 miljard. De kernwinst (core headline earnings) klom met 13% tot $3,4 miljard.

Hoewel het bedrijf zeker op korte termijn ook last heeft van problemen door de pandemie, denkt ceo Van Dijk dat zijn bedrijf uiteindelijk ’sterker’ uit de crisis tevoorschijn kan komen, gesteund door een netto kaspositie van $4,5 miljard en een kredietfaciliteit van $2,5 miljard.

„We zullen profiteren van een verdere versnelling van de opkomst van online winkelen en betalen die door de pandemie is veroorzaakt”, zegt Van Dijk, die zich gesteund voelt $4,5 miljard. „Op de korte termijn is het beeld zeker gemengd, maar aan het eind zorgt covid-19 ervoor dat ons leven zich meer online zal afspelen.”

Terwijl Prosus in Europa alweer een goede oplevingen ziet op veel markten, lopen de zaken wat moeilijker in landen waar een hele strenge lockdown is geweest, zoals India, zegt Van Dijk. „In die landen zie je dat toeleveringsketens zijn ontwricht geraakt, en mensen zijn terug gereisd naar hun dorpjes en het moeilijker is om weer op te starten.”

Het resultaat werd stevig geschraagd door een resultaatgroei van 21% in de Chinese internetgigant Tencent waarin Prosus een belang van 31% in bezit. De investeringen in Tencent waren goed voor bijna viervijfde van de omzet en meer dan 100% van de kernwinst die Prosus maakte.

Investeringen in maaltijdbezorgdiensten zijn een speerpunt voor Prosus, dat rond de jaarwisseling een stevig gevecht om JustEat verloor van Takeaway.com. Mede door aankopen van andere maaltijddiensten groeide de omzet in deze activiteit met 105%. „Dat levert nu nog geen winst op, maar we denken dat dit in de toekomst wel zo zal zijn.”

Financieel directeur Basil Sgourdos spreekt van een goede set resultaten, waarbij alle segmenten vooruitgang boeken bij het behalen van financiële en strategische doelstellingen. Volgens hem biedt de sterke financiële positie van het bedrijf ruimte voor verdere investeringen en het najagen van groeimogelijkheden.

Volgens Van Dijk leidt de coronacrisis er niet toe dat zijn bedrijf accenten in zijn investeringsbeleid zal veranderen. „Nee, we doen onze investeringen met een horizon van 10 tot 20 jaar. Daarin verandert niet echt iets.”

Het bedrijf maakte in september vorig jaar zijn debuut op het Damrak. Prosus is de tak voor techinvesteringen van het Zuid-Afrikaanse technologieconcern Naspers.