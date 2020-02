Snap keldert na tegenvallende omzetcijfers

De omzet in het vierde kwartaal bedroeg bijna 561 miljoen dollar, terwijl analisten gemiddeld op 563 miljoen dollar hadden gerekend. Ook de verwachtingen voor de omzet in het lopende kwartaal waren wat minder dan gedacht. Het nettoverlies liep op tot bijna 241 miljoen dollar, van bijna 192 miljoen dollar een jaar eerder.

Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat was in de afgelopen periode gemiddeld 218 miljoen. Dat is een toename met 31 miljoen ofwel 17 procent in vergelijking met een jaar eerder.