Stoomtrein puft weer langs Valkensburgse meer

De vrijwilligersclub Stoomtrein Katwijk Leiden, die zelf de rails, locomotief en wagons onderhoudt, vindt zijn oorsprong in de duinen van Katwijk. Daar lag het smalspoornet van de Leidsche Duinwater Maatschappij (LDM). Daarover werd materiaal naar de waterputten gereden. „De directie reed met speciale auto’s over de rails”, vertelt vrijwilliger Peter Sonius. „In 1973 hebben we het overgenomen en in 1992 zijn we naar Valkenburg verhuisd.” Op de foto: De stoomlocomotief met zijn rijtuigen, die in 2018 feestelijk versierd was ter gelegenheid van de nieuwe locloods. Het oude beestje vertrekt van het stationnetje dat een replica is van het oude station van het Gelderse Gorssel.

Ⓒ FOTO Stoomtrein Katwijk Leiden