Nederlandse aannemers wel in buitenland actief op complexe projecten Hollands glorie bij Engels spoor: VolkerWessels bouwt zonder vrees voor verlies

Door Yteke de Jong

Richardwort - De Nederlandse bouwer VolkerWessels werkt in het Verenigd Koninkrijk zonder de vrees van een miljoenenverlies aan de bouw van een nieuwe hogesnelheidslijn. Het land investeert het duizelingwekkend bedrag van £40 miljard in twee nieuwe treinverbindingen van Londen naar het noorden. Deze Highspeed2 is het grootste infrastructuurproject van Europa op dit moment.