Premium Het beste van De Telegraaf

Column: hoge schulden gevaar voor wereldeconomie

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Vorig jaar stond, in economische zin, in het teken van hoge en stijgende inflatie en vrees over hoe diep en lang de recessie in 2023 zal zijn. Hoe lang en diep, want dat die niet te vermijden zou zijn, dat was voor velen min of meer een feit. Het regende dan ook neerwaartse groeiramingen. Zoals die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).