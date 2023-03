Premium Het beste van De Telegraaf

Column: saladecrisis stelt Engelse centrale bank voor duivels dilemma

Door joost derks

Voor BoE-voorzitter Andrew Bailey is de aanhoudend hoge inflatie een tegenvaller. Ⓒ ANP/HH

In februari is de inflatie in het Verenigd Koninkrijk onverwacht toch weer omhoog gegaan. Die stijging stelt de Bank of England donderdag voor een onmogelijke rentekeuze: inflatie de vrije loop laten of toch de economie behoorlijk pijn doen.