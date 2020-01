'Positief begin voor Damrak'

China belooft in de zogeheten fase 1-handelsdeal meer Amerikaanse goederen te kopen. Daarnaast zegde Peking toe patenten beter te beschermen en de financiële markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zien af van een eerder aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen. Washington wil nu snel werk maken van een volgende ronde van onderhandelingen voor een vervolgakkoord.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op de resultaten van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). De Taiwanese chipfabrikant heeft in het vierde kwartaal van 2019 zijn resultaten verder verbeterd. Het bedrijf profiteerde van de stijgende vraag naar duurdere chips in smartphones. TSMC is een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML en een belangrijke chipleverancier van iPhone-maker Apple.

SnowWorld

Op het Damrak kwam SnowWorld met een handelsbericht. De uitbater van skihallen zag de omzet afgelopen boekjaar, dat liep van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019, flink stijgen. Dat kwam onder meer door verschillende overnames. Het bedrijf wil, vanwege de groeifase waarin het zich bevindt, het dividend over het boekjaar passeren. Voor het nieuwe jaar rekent SnowWorld op een verdere stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat.

Elders in Europa kwamen onder meer de Franse treinenmaker Alstom en de Duitse producent van persoonlijke verzorgingsproducten Beiersdorf met resultaten. De Franse automaker PSA maakte de omzetcijfers over 2019 bekend.

Slot

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index won 0,1 procent tot 611,56 punten en de MidKap steeg 0,9 procent tot 936,47 punten. De beurs in Londen klom 0,3 procent. Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 29.030,22 punten. Het was voor het eerst dat de Dow boven de 29.000 punten sloot. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 0,1 procent.

De euro was 1,1150 dollar waard tegen 1,1158 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent meer tot 58,16 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 64,35 dollar per vat.