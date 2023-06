Aantal WOZ-bezwaren gaat door het dak

Gemeentes baseren de WOZ-waarden voor dit jaar op verkoopcijfers voor woningen rond 1 januari 2022. „Op dat moment zat de markt nog sterk in de lift en daardoor was dit jaar de WOZ-waarde van een woning gemiddeld 17 procent hoger dan vorig jaar. Die hogere WOZ-waarde heeft bijgedragen aan het hoge aantal bezwaren, zeker omdat inmiddels de verkoopprijzen van woningen aan het dalen zijn”, aldus de organisatie.

Reclame

De Waarderingskamer geeft ook aan dat reclamecampagnes van zogeheten no-cure-no-pay-bedrijven een rol hebben gespeeld bij de stijging van het aantal bezwaren. Ongeveer de helft van de bezwaren werd ingediend door deze bedrijven en de andere helft door burgers zelf. De instantie houdt toezicht op het vaststellen van WOZ-waarden door gemeentes.

De laatste keer dat zoveel mensen bezwaar maakten was in 2001. Dat jaar stegen de WOZ-waarden van woningen met ruim 50 procent. In die tijd werden WOZ-waarden niet ieder jaar bepaald, maar eens in de vier jaar.

Afhandelen bezwaren

Gemeenten hebben tot het einde van het jaar om de bezwaren af te handelen. „Vanwege het grote aantal lukt het naar verwachting niet alle gemeenten om alle bezwaren binnen die termijn af te handelen”, stelt de Waarderingskamer. Van de bezwaren die in 2022 zijn ingediend, is bij ongeveer een derde de WOZ-waarde gewijzigd.