Column: Dubbel Coppock signaal op de AEX

De Coppock formule zou echter eenvoudig aangepast kunnen worden voor verkoopsignalen, maar dan werkt het Coppock-principe niet. Dit is op zich merkwaardig, maar heeft de populariteit van de indicator nooit in de weg gestaan.

Mythische status

Coppock geeft slechts enkele signalen per decennium. Over de afgelopen 25 jaar bijvoorbeeld maar 7 signalen op de AEX. Dit heeft de mythische status van deze indicator echter alleen maar vergroot. Meer info over de Coppock curve op wikipedia.

In 2009 kwam de Coppock-indicator prominent in de media. Deze indicator kondigde toen met succes een nieuwe lente aan na een lange donkere winter in de aandelenmarkt.

Halverwege 2012 gaf de indicator nogmaals een bevestiging van de opwaartse trend van de AEX-index. En in 2016 zelfs een dubbel signaal rond de 450, waarna de AEX zijn opmars voortzette richting 550.

En in 2019 zien we dus wederom een dubbel Coppock signaal. Het laatste signaal dateert van juni j.l. op een AEX-koers van 562. Zie onderstaande grafiek.

Campingrally

Ik zie nu in de media hier en daar alweer het woord ‘campingrally’ opduiken. Maar bedenk dat de Coppock indicator is bedoeld voor de lange termijn. En dus ongeschikt als timing tool voor de korte baan.

Bovendien zijn, kwantitatief gezien, grote koersstijgingen tijdens de zomer eerder uitzondering dan regel. Het woord campingrally werd overigens voor het eerst gebruikt in juli 1997. De AEX steeg toen in enkele weken met 14%.

Om direct daarna in augustus weer net zo hard te dalen. U bent dus gewaarschuwd.

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV.