Binnenland

Hof: 18 jaar cel en tbs voor moorden Maastricht

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vrijdag de 40-jarige Syriër Osama I., die in december 2017 twee inwoners van Maastricht doodstak en twee anderen zwaar verwondde, veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 24 jaar celstraf en tbs...