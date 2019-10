PSA en Fiat Chrysler bevestigen fusie

Beleggers reageerden afgelopen dagen al enthousiast op het bericht, aandelen van beide bedrijven wonnen fors op de beurs.

Als de fusie doorgaat komen automerken Peugeot, Citroën, DS en Opel van PSA en Fiat, Chrysler en Jeep onder een dak. Het fusiebedrijf zou zo'n 49 miljard dollar waard zijn.

Eerder dit jaar werd er nog gesproken over een mogelijke krachtenbundeling van Fiat Chrysler en Renault. Dat fusieplan sneuvelde in juni nadat Renault er niet in slaagde steun te krijgen van zijn Japanse samenwerkingspartners. Ook de Franse overheid lag dwars.