ASMI zet forse omzetgroei neer, winst hard omhoog

De omzet over het laatste kwartaal van 2022 kwam uit op €724,8 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar behaalde ASMI nog €491 miljoen aan inkomsten.

De winstgevendheid zat eveneens in de lift. Onder de streep bedroeg in het voorbije kwartaal de winst €236 miljoen tegen €138,1 miljoen een jaar eerder.

Het aantal nieuwe orders is opgelopen van €644 miljoen naar €828 miljoen, iets hoger dan ASMI een maand eerder al had gemeld. Over het gehele jaar behaalde ASMI een recordomzet van €2,4 miljard.

Voor het lopende kwartaal houdt het bedrijf uit Almere rekening dat de opbrengsten zullen liggen tussen €660 miljoen en €700 miljoen. In het tweede kwartaal wordt een lichte toename voorzien van de inkomsten in vergelijking met een kwartaal eerder.