Alarm in luxehotels

Zo gaan Italiaanse hoteliers van Zuid-Tirol, Venetië en Milaan tot Sicilië gebukt onder de vele afgezegde boekingen. ,,Het is veilig om in Italië te reizen en vakantie te houden”, probeerde de Italiaanse minister-president Giuseppe Conte al een week geleden wanhopig de schade te beperken. ,,Italië is veel veiliger dan andere landen!” Maar dat was toen al niet iedereen met hem eens. Zo’n 70 procent van alle reserveringen zouden op het laatste moment zijn ingetrokken. Het aantal besmettingen in heel Italië stond gisteren op ruim 2000, volgens de Amerikaanse John Hopkins Universiteit, dat de actuele score bijhoudt.

Het land van de Franse president Emmanuel Macron, met slechts iets meer dan 200 gevallen, moet het doen met 30 tot 40 procent minder toeristen dan in andere jaren. ,,Spanje is een veilige bestemming!”, adverteerde Reyes Maroto, minister van Toerisme, haar land onlangs met klem in de media. In heel Spanje zijn zo’n 150 besmettingen bekend. Op de Malediven, waar het cruiseschepen is verboden om aan te leggen, zou ondertussen al driekwart van de reserveringen voor maart zijn afgezegd. Terwijl daar nog niet één corona-infectie is gerapporteerd.

Reyes Maroto ...’Bij ons is het veilig!... Ⓒ FOTO EPA

Giuseppe Conte ... ’Bij ons veiliger!’ ... Ⓒ FOTO BLOOMBERG

De luxe hotelketen Wellness Heaven houdt alle opzeggingen bij. Hieruit blijkt dat de leegstand niet alleen komt doordat toeristen uit zichzelf wegblijven: ,,Een vijfsterrenhotel weigerde de reservering van een stel uit Zuid-Tirol. Ze kwamen uit ’geïnfecteerd gebied’.”

De vrees voor het virus levert volgens de verhalen ook hilarische taferelen op. Zo kondigde een krasse hotelhouder in Oostenrijk af dat zijn gasten één meter afstand van elkaar moeten houden.

En op de Seychellen, waar gisteren eveneens geen ziektegevallen bekend waren, kwamen twee Aziatische vakantiegangers in maanpak inchecken aan een hotelbalie van Wellness Heaven. Ze zagen er kerngezond uit en hoopten dat ook te bijven. Graag wilden ze volgens de hoteleigenaar bovendien weten, of het veilig was om met pak en al gebruik te maken van het zwembad.