KBC houdt zorgen over financiën Avantium

Amsterdam - Chemisch technologiebedrijf Avantium opent donderdag zijn nieuwe proeffabriek in Delfzijl, nabij de al bestaande bioraffinaderij van de onderneming. Analisten van KBC Securities noemen de persverklaring die het bedrijf daarover uitgaf in een notitie, maar blijven sceptisch over de kansen van Avantium om in de toekomst voldoende nieuwe financiering aan te trekken.