Drukte op Schiphol bij start van meivakantie, maar wachtrijen zijn kort

In het eerste weekend van de meivakantie was het druk op Schiphol en moesten reizigers rekening houden met korte wachttijden. Maandag verwacht de luchthaven 66.000 passagiers te verwerken, het gemiddelde aantal per vakantiedag. Een derde van de passagiers is maandagochtend rond 9.30 uur langs de beveiliging geweest. Ook later op de dag is de verwachting dat Schiphol de drukte aan kan.

Meer beveiligers

Vorig jaar was het vanaf de meivakantie zo druk op Schiphol dat reizigers urenlang moesten wachten en sommigen hun vlucht misten. Toen vertrokken gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Om de drukte dit jaar beheersbaar te houden zet Schiphol meer beveiligers in en vertrekken 5 procent minder vluchten vanaf de luchthaven. Reisbureaus als TUI raden reizigers aan 2 tot 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn.

Verschillende media hebben vorige week bericht over mogelijke wilde acties van bagagemedewerkers, platformpersoneel en passagiersafhandelaars deze meivakantie op Schiphol. Medewerkers zouden actie willen voeren vanwege de personeelstekorten, lage lonen en hoge werkdruk op de luchthaven. De woordvoerder meldt dat er „geen geluiden zijn” van wilde acties, waarbij vakbonden niet betrokken zijn.