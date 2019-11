Philips wint patentzaken bij tandenborstels

Philips had juridische stappen gezet tegen de bedrijven onder meer op het gebied van patenten voor ontwerp en ook tegen misleidende reclames. Nadere details werden niet gegeven. Volgens Philips zijn er in de afgelopen twee jaar met succes meer dan twintig patentkwesties afgerond door het zorgtechnologiebedrijf tegen producenten en verkopers van elektrische tandenborstels in Europa.

