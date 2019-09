Britse uitbreiding windmolenparken op til

Londen - Groot-Brittannië breidt het windmolenpark in de nationale wateren aanzienlijk uit. De beheerder van de Britse kroondomeinen, die over de wateren rond Engeland gaat, is begonnen aan een veiling van gebieden voor de ontwikkeling van windparken met een totale capaciteit van 7 Gigawatt. Dat is genoeg voor de stroomvoorziening van 6 miljoen huishoudens.