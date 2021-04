Financieel

Animo Takeaway brengt winstje AEX over de streep

De grote animo bij Just Eat Takeaway na goed ontvangen resultaten hielp de AEX dinsdag bescheiden vooruit. Techfondsen hadden ook overwegend de wind in de rug. Ahold Delhaize valt niet in de smaak. In de Midkap ligen Air France KLM en Fagron zwak in de markt.